(Görüntülü Haber) Bitlis'teki meşaleli kayak gösterisi ilgiyle izlendi
BİTLİS Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV) Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde düzenlenen 'Kar Şenlikleri' kapsamında, meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Bitlis Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde...
19 Şubat 2017 Pazar 11:55
BİTLİS Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV) Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde düzenlenen 'Kar Şenlikleri' kapsamında, meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Bitlis Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde düzenlenen şenlikler kapsamında gündüz çeşitli dallarda kayak yarışmaları düzenlendi. Gece ise güne damgasını vuran görsel bir şölen yapıldı. Gece kayak merkezinin zirvesine çıkan sporcuların, ellerindeki meşalelerle kayması ve havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Türk bayraklarıyla zirveden kayarak inen sporcular, kayakçı marşı okudu. Görsel şölene sahne olan gösteri, Bitlisliler tarafından heyecanla izlendi.
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