(Görüntülü Haber) Bitlis'te karda köylüleri elektriksiz bırakmamak için seferberlik

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS;()-BİTLİS’te kar yağışının ardından oluşan elektrik arızalarını gidermeye çalışan Vangölü Elektrik Dağıtım A. Ş. (VEDAŞ) çalışanları, zorlu doğa koşulları, soğuk hava ve 1 metreyi aşan kara rağmen yıkılıp zarar gören direklerin yerine yenilerini dikip, kopan hatları onarıyorlar. VEDAŞ ekipleri, geçtiğimiz hafta Bitlis ve çevresinde etkil olan ve kalınlığı 1 metreye ulaşan kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilip, zarar gören direkleri ve kopan enerji hatlarını onarmak için seferber oldu. Yaklaşık 300 köyün elektirik sorunun giderilmesi için ekipler ilk olarak Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere köyüne gitti ve devrilip kırılan direklerin yerine yenilerinin bırakılması için büyük bir çaba gösterdi. 10 kişilik ekiple köy yoluna getirilen direkler, 150 metre yükseklikteki bölgeye sürüklenerek çıkarıldı. Karla kaplı bölgeye sürüklenerek zorluklarla çıkarılan 12 metre boyundaki direk, daha önceden kazılan çukura büyük zorluklarla dikildi ve ekipler daha sonra enerji nakil hatlarının çekilmesi için de saatlerce çalıştı. Soğuğa, dona, tipi ve fırtınaya aldırış etmeden bir hafta içerisinde arızaları onaran ekipleri ziyaret eden VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, arkadaşlarının zorlu doğa koşullarında, fedakarca bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Uzunselvi, "Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere köyünde iki enerji nakil hattındaki direğimiz devrildi. Elektrik arıza ekibimiz yoğun bir çalışma yürütüyür. Çalışma koşulları çok zor. Ancak ekiplerimiz büyük bir fedakarlık gösteriliyor."dedi. Uzunselvi, 115 kişiden oluşan arıza ekiplerinin olduğunu, ancak bu sayının yeterli olmaması nedeniyle diğer servislerden de 60 kişilik bir takviye aldıklarını anlattı. Meydana gelen arazıların en kısa zamanda giderileceğini de belirten Uzunselvi, "Sadece iş makinalarıyla bu çalışmalar yürütülemiyor. Kırsalda çalıştığımız için insan gücü söz konusu. Bu yüzden fedakarca bir çalışma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Elimizde geldiğince çalışmalarımızı en kısa zamnda tamamlayacağız. Yaklaşık bir hafta önce, 300 köyümüz elektriksizdi. Ama yapılan çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Döşkaya köyümüz kalıyor. Mutki’de 3 köyümüz var. Hizan’da da 3 köyümüz kaldı. Tabi bu köylerde hasar çok fazla. Ancak oralardaki arızaların giderilmesi için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"dedi.