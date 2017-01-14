(Görüntülü Haber) Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda şehit olan 2 asker tören düzenlendi
14 Ocak 2017 Cumartesi 12:02
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