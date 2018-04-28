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(Görüntülü Haber) Bitez'de deniz dibi temizliği

Nilüfer DEMİR, BODRUM / BODRUM (Muğla) , () MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla 4 yıldır Bodrum Yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği, Bitez'de devam etti. Yapılan...

Nilüfer DEMİR, BODRUM / BODRUM (Muğla) , () MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla 4 yıldır Bodrum Yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği, Bitez'de devam etti. Yapılan 2 saatlik çalışmada 162.5 kilo çöp çıkarıldı. Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen deniz dibi temizliği etkinliği kapsamında, Bitez plajında belediye dalgıç ekibi çalışma yaptı. Yapılan temizlik çalışmasıyla plastik, cam, metal ve lastik olmak üzere toplam 162.5 kilo atık denizden çıkarıldı. Çevrede denize giren vatandaşlar da temizliği gerçekleştiren dalgıçlara teşekkür etti. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Gölköy, Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak.

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