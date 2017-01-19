Enver ALAS-Hakime TORUN / İSTANBUL, () Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenleniyor. Törene hayatını kaybedenlerin yakınları, arkadaşları ve askeri erkan katılıyor.
(Görüntülü Haber) Bişkek'te düşen uçakta yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Enver ALAS-Hakime TORUN / İSTANBUL, () Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi...
19 Ocak 2017 Perşembe 16:35
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