(Görüntülü Haber) Bişkek'te düşen uçakta yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlandı
19 Ocak 2017 Perşembe 18:02
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