(Görüntülü Haber) Bisikletle dünyayı gezen Japon tenis öğretmeni, Bodrum'da

JAPON tenis öğretmeni Shogan Kameda (41), ülkesinden 9 yıl önce yürüyerek başladığı, daha sonra bisiklet ile devam ettiği dünya turu kapsamında Bodrum'a ulaştı. Bodrum'u sevdiğini, bir süre kalıp, ilçeyi gezmek istediğini belirten Kameda, ölene kadar dünya turuna devam edeceğini söyledi.



Japonya'nın Kyoto kentinde yaşayan Shogan Kameda, 9 yıl önce yürüyerek, dünya turuna çıktı. İlk olarak Avrupa ülkelerini gezmeye başlayan Kameda, İsviçre, Hollanda, Çekya, İspanya, Portekiz gibi ülkeleri yürüyerek dolaştı. Seyahatine daha sonra doğu ülkeleri ile devam eden Kameda'ya, Çin'de tanıştığı bir arkadaşı bisiklet hediye etti. Buradan sonra turuna kaldığı yerden bisikletle devam eden Kameda, Kamboçya, Malezya, Endonezya, Filipinler, Myanmar, Vietnam,Tayland, Moğolistan, Tayvan, Kırgızistan, Kazakistan ile devam edip, gemiyle Gürcistan'a geçti. Gürcistan'da bir süre gezen Kameda, geçen 28 Ekim'de Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi güzergâhını takip eden Kameda, 2 gün önce Bodrum'a ulaştı. Seyahati boyunca geceleri çadırda kaldığını, çok soğuk havalarda ise gittiği ülkelerdeki ibadethanelerde konakladığını belirten Kameda, kimseden tek kuruş almadan tamamen kendisine verilen yiyecek ve diğer yardımlarla seyahati sürdürdüğünü söyledi.



Gezmeyi, seyahat etmeyi, tarihi yerler görmeyi sevdiğini belirten Shogan Kameda, "Tura çıktığımdan bu yana çalışmıyorum. Gençken zaman yok para var, şimdi para yok zaman var. Kendim için bir şeyler yapmaya karar verdim ve yürüyerek yola çıktım. 4 yıl yürüyerek gezdim. Çin'e gittiğimde tanıştığım bir kişi bana bisiklet hediye etti ve 5 yıldır da bisikletle geziyorum. 37 ülke gezdim. Ocak ayında 90 günlük vizesiz seyahat sürem doluyor ve Türkiye'den çıkış yapmam gerekiyor. Bu nedenle de Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gideceğim ama daha sonra yine Bodrum'a döneceğim. Türkiye'yi gezmek istiyorum, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu gezmek istiyorum. Seyahatinin ne zaman sona ereceğini bilmiyorum, ölene kadar gezmeye devam edebileceğim" dedi.



Daha sonra gittiği Gümbet Mahallesi'nde tanıştığı bir fırın sahibi ve çalışanları ile arkadaşlık kuran Kameda, burada bir süre sohbet etti. Yağmurda ıslanan Kameda'ya burada, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Masterlar Takımı Sorumlusu Kamil Al, kulübün yağmurluklarından hediye etti.