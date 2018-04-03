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(Görüntülü Haber) Bisikletle dünya turuna çıkan Ukraynalı aile Finike'de

Suat SÖĞÜT FİNİKE (Antalya), () Ukrayna'dan bisikletle dünya turuna çıkan Blagomyr- Lena Dovgan çifti ve 1 yaşındaki çocukları Miya, Antalya'nın Finike ilçesinde mola verdi. Blagomyr Dovgan, dünya turunu 6 yılda tamamlamayı hedeflediklerini...

Suat SÖĞÜT FİNİKE (Antalya), () Ukrayna'dan bisikletle dünya turuna çıkan Blagomyr- Lena Dovgan çifti ve 1 yaşındaki çocukları Miya, Antalya'nın Finike ilçesinde mola verdi. Blagomyr Dovgan, dünya turunu 6 yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ukrayna'da yaşayan Blagomyr- Lena Dovgan çifti yaklaşık 9 ay önce çocukları Miya ile birlikte dünya turuna çıktı. Başkent Kiev'den tura başlayan aile Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye'de birçok şehri dolaşarak konaklayan Dovgan ailesi, Finike'ye ulaştı. 6 yılda dünya turunu tamamlamayı hedefleyen aileyi Finike'de, Bisikletliler Derneği Finike Temsilcisi Murat Suyabatmaz ve Ali Can Şahin karşıladı. Dovgan ailesi ilçede 2 gece konakladı. Uzak ve deniz aşırı ülkelere uçakla gitmeyi planlayan aile, mola verdikleri kentlerin tarihi dokusunu, yöresel lezzetlerini fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Çocukları Miya'yı seyir sırasında korunaklı tekerlekli kabinde taşıdıklarını anlatan Blagomyr Dovgan, şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Türkiye'deki insanları çok misafirperver bulduklarını belirten Dovgan, bebekleri Miya'nın da çok ilgi gördüğünü anlattı. Konaklayacakları yerlerde Bisikletliler Derneği temsilcilerinden yardım aldıklarını kaydeden Blagomyr Dovgan, gittikleri ülkelerde farklı insanlarla tanışmak ve sohbet etmekten çok mutlu olduklarını vurguladı. Bisikletle dünya turu yapmanın çok zor olmadığını, zor parkurları büyük araçları olan insanlardan yardım alarak geçtiklerini belirten Dovgan, Dünyayı dolaşmak bizim hayalimizdi, çocuğumuz 7 yaşına gelmeden dünya turunu tamamlamak istiyoruz dedi.

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