(Görüntülü Haber) Bisiklet turu sona erdi

Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da, 'Korunan Alanlarda Tabiat Turizmi'nin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Burdur ve Isparta'da korunan alanların tanıtılması amacıyla düzenlenen bisiklet turu sona erdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, 'Korunan Alanlarda Tabiat Turizminin Geliştirilmesi' projesi kapsamında, korunan alanlarda yapılan tabiat turizmi aktivitelerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 'Korunan Alanlara Bisiklet Yolculuğu' adıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan doğaseverler dört gün boyunca yaklaşık 200 kilometreyi bulan parkurlarda pedal çevirdi. Gün boyu doğada vakit geçirip, kurdukları çadırlarda konaklayan katılımcılar, Burdur ve Isparta doğasını, kültürünü ve tarihini tanıma fırsatı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, etkinliği Burdur Bisiklet Derneği ile organize ettiklerini, Burdur ve Isparta valiliklerinin yanı sıra belediye ve birçok kurum destek verdiğini söyledi. Yılmaz, "Çok güzel bir festival geçirdik. Burdur Gölü etrafında turladık ve tanıttık. Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı ile görülmesi gereken diğer yerleri Türkiye'nin her tarafından gelen bisikletçilere gezdirdik" dedi. Katılımcılar da etkinliği çok beğendiklerini ve her yıl tekrarlanmasını istediler.