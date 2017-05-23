(Görüntülü Haber) Bisiklet festivali Mersin’i tanıttı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Bisikletli Gezginler Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 3 günlük 4'ncü Mersin Caretta Bisiklet Festivali?ne 150 bisikletli gezginin katılımı ile tamamlanırken bölgenin da tanıtımına büyük bir destek sağladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Antalya, Karaman, Adana, Şanlıurfa'dan bisikletçilerin kalarak pedal bastığı Caretta Bisiklet Festivali'ne renkli görüntülerle tamamlandı. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, bu yıl 4?üncüsü düzenlenen festivalin bölgenin tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri ile kentin lezzetlerinin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi. Festival ile ilgili bilgi veren Özenir, Erdemli İlçesindeki Alata ve Kayacı Vadisinde toplam 44 kilometrelik Kanyonlar Parkuru'nda 150 bisiklet sevdalısının yağmura rağmen pedal çevirdiğini dile getirdi. Bisiklet gezginlerinin tıpkı doğa gezginleri gibi bölgenin güzelliklerini keşfedip zaman zaman adrenalin yaşadığını ifade eden Özenir, 321 kilometre sahil şeridine sahip kentin tanımına katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. Festivali ile Mersin'in Akdeniz'deki simgesi carettaların tanınırlığını da bu şekilde sağladıklarını vurgulayan Özenir, çevre illerden gelen bisikletli sporcular için Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'nda çadırlı kamp kurduklarını, hem gece hem de parkur süresince çam ağaçlarından orman havası teneffüs ettiklerini belirterek, caretta carettalarla ilgili festivale katılan konuklara Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi tarafından bilgi verdiğini vurguladı. Özenir, bu festivali ileriki yıllarda Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleri ile uluslararası yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.Beraberinde küçük çocuklarıyla parkurları heyecanla geçitliklerini dile getiren Habip Erdur, tüm aileleri bu tür gezilere katılmaya davet ettiklerini vurgulayarak, "Bisikletli gezginlerle dağlara pedal çevirmek isteyenlere yanlarına çocuklarını da almalarını tavsiye ediyoruz. Eğer çocuklarının doğa sevgisiyle büyümesini istiyor aynı zamanda sosyalleşmesini de istiyorlarsa bisikletle gezi biçilmiş kaftandır. Yağmura rağmen parkuru tamamlamak çok güzel" dedi. Festivale Şanlıurfa'dan katılan Şenay Kanat, ilk kez katıldığı uzun mesafeli bisiklet turunda günün doya doya geçirdiğini söyledi. Fadime İrfan da ilk kez bisiklet turuna katıldığını belirterek bu tür etkinliklerin devamının gelmesini beklediğini kaydetti.