İstanbul Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
(Görüntülü Haber) Biriken karın içinde kayboldu
İstanbul Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
07 Ocak 2017 Cumartesi 17:32
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