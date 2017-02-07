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(Görüntülü Haber) Bir yanda yıkım öbür yanda yaşam

Haber: Taylan YILDIRIM kamera: Yasin TİNBEK-İZMİR/-İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi, Konak Ali Reis Mahallesi'nde kamulaştırma bedelini ödediği binaları yıkarken öbür yanda yaşam sürüyor. Suriyeli çocuklar, molozların arasında ateş...

Haber: Taylan YILDIRIM kamera: Yasin TİNBEK-İZMİR/-İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi, Konak Ali Reis Mahallesi'nde kamulaştırma bedelini ödediği binaları yıkarken öbür yanda yaşam sürüyor. Suriyeli çocuklar, molozların arasında ateş yakıp ısınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale eteklerinde Antik Roma Tiyatrosu'nu ortaya çıkarabilmek için bölgede kamulaştırma yaptı. Evlerin sahiplerine de kamulaştırma bedelleri ödendi. Ancak bazı mülk sahipleri, kamulaştırma bedelini aldıkları halde evlerini aylık 400- 650 TL arasında Suriyeli mültecilere kiraya verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU görevlileri, kiraya verilen bu evlerin suyunu kesse de evlerden çıkan olmadı. İş makineleri mahalleye girdi ve evleri yıkmaya başladı. Mülteciler, yıkım sırası kendi evlerine gelinceye kadar yaşama devam ediyor. Çocuklar, molozların arasında ateş yakarak ısınırken, yetişkinler yıkımdan zarar gören evlerin içinde susuz, elektriksiz yaşamayı sürdürüyor. Suriyeli mülteciler, başlarındaki çatı yıkılınca sokakta kalmak zorunda kalacaklarını söyledi.

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