(Görüntülü Haber) 'Bir haftalık bebeğimle sokakta kalmak istemiyorum'

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-) KAHRAMANMARAŞ'ta, bir hafta önce doğum yapan dini nikahlı eşi işsiz olan 37 yaşındaki Suna Çakmak, elektriği kesilen ve evden kirasını ödeyemedikleri için çıkarılmak istendiklerini söyledi. Ev sahibinin kirayı ödemeleri için bir hafta süre verdiğini belirten Çakmak, "Ev sahibi bir hafta içinde kirayı ödemez ya da evi boşaltmazsak polis zoruyla da olsa dışarıya atacaklarını söyledi. Bebeğimle sokakta kalmak istemiyorum. Çaresiz durumdayız ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. 3 yıl önce TIR şoförü Mustafa Karayiğit ile imam nikahlı olarak birlikte yaşamaya başlayan Suna Çakmak, 5 ay önce eşinin işleri nedeniyle Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a taşındı. Osmangazi Mahallesi'nde aylık 450 lira kirayla bir eve yerleşen çiftten Mustafa Karayiğit, 3 ay önce trafik kazası geçirince işsiz kaldı. Bu sırada kiralarını ödeyemeyen ve yakacakları olmadığı için elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalışan çiftten Suna Çakmak, geçen şubat ayının son günü hastanede sezaryenle doğum yaparak Deniz adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. EV SAHİBİ 1 HAFTA SÜRE TANIDI 230 lira faturayı ödeyemedikleri için elektrikleri kesilen evde komşularının yardımıyla soba yakarak ısınan bir haftalık bebeğin sahibi olan Karayiğit ve Çakmak çifti, karanlıkta kaldığı sırada, ev sahibinin 3 aylık kirayı ödemeleri için kendilerine 1 hafta süre tanıması ile şoke oldular. Oğlunun dünyaya gelişinin ardından mum ışığıyla tanıştığını belirten Suna Çakmak, "3 aydır ev kirasını ödeyemiyoruz ve dün ev sahibi bize bir hafta süre verdi ve kirayı ödemez ya da evi boşaltmazsak polis zoruyla da olsa dışarıya atacaklarını söyledi. Bebeğimle sokakta kalmak istemiyorum. Çaresiz durumdayız ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir haftalık çocuğumla beraber kendi kaderime terk edilmiş durumdayım. Ben yardımsever vatandaşlardan ve devletten yardım istiyorum. Yeni doğum yaptım ama üzüntüden sütüm kesildiği için oğlumu mamayla besliyorum" diye konuştu.