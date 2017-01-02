(Görüntülü Haber) Bir geceliğine garsonluk yaparken teröre kurban gitti

Reina'da hayatını kaybeden üniversite mezunu Yunus Görmek, işsiz olduğu için bir geceliğine garsonluk yaptığı öğrenildi. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım da katıldı. Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yunus Görmek, son yolculuğuna uğurlandı. Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Yunus Görmek'in(23) için Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yunus Görmek'in ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı. BABASI TAZİYELERİ KABUL ETTİ Baba Erdoğan Görmek, taziyeleri kabul etti. Genç Yunus'un kardeşleri Emre ve Erdi ise tabutun başından ayrılmadı. Görmek'in Işıl ismindeki kız arkadaşı ise Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADI Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Görmek'in tabutu yüzlerce kişi tarafından tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Görmek'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. EKMEK PARASI İÇİN ORADAYDI Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümü mezunu ve işsiz olduğu öğrenilen Yunus Göremek'in bir geceliğine garsonluk yapmak için Reina'da bulunduğu belirtildi. Görmek'in arkadaşı Onur Erdal, “Yunus yılbaşında ekmek parası kazanmak için oraya gitti. Amcası orada kasiyerdi, o çağırmıştı. Terör onu orada buldu. Kendisi çok iyi biriydi. Teröre alışmak istemiyoruz" dedi.