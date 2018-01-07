(Görüntülü Haber) 'Bir Dilek yetmez' deyip öğretmen adaylarına ilham olmayı amaçladı

SAMSUN'daki Kumköy İlkokulu'nda 9 yıldan bu yana görev yapan, bir vakıf tarafından 'Dünyadaki en iyi 50 öğretmen' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli (36), başarısının öğretmen adaylarına ilham olması için harekete geçti. 3 yıl önce başlattığı 'Bir Dilek Yetmez' projesi ile 14 üniversite 10 bin öğretmen adayına motivasyon semineri vererek başarı hikayesini anlattı. Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde görev yapan, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014'de düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer alan İlk Türk öğretmen olan Kumköy İlkokulu'nun 'müdür yetkili' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, öğretmen adaylarına ilham oluyor. 2 çocuk annesi Livaneli, 3 yıl önce başlattığı 'Bir Dilek yetmez' projesi ile üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim gören öğretmen adayları ile bir araya geldi. Düzenlenen motivasyon seminerlerine 14 üniversitede 10 bin öğretmen adayı katıldı. 3 YILDA 10 BİN ÖĞRETMEN ADAYINA ULAŞTI Dilek Livaneli, yaklaşık 3 saat süren programlarda kendi başarı hikayesini ve deneyimlerini anlattığını belirterek, şöyle dedi: "Öğretmenin gücünü başka öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yansıtmak adına 'Bir Dilek Yetmez' projesini başlattım. Buradaki Dilek'in bir anlamı hayal ettiğiniz dilediğiniz her şeyi isterseniz yapabilirsiniz, diğer anlamı ise; Dilek öğretmenleri nasıl çoğaltabiliriz üstüne gitmekti. bunun en kısa yolu da öğretmen adayları ile buluşmaktı. 3 yıldan bu yana öğretmen adaylarına gönüllü olarak motivasyon seminerleri veriyorum. Bu programları hafta sonu yapıyorum. Hem bana çok şey kattı hem de öğretmen adayları için yaşanmış bir hikayenin birebir videolarla kayıtlarla önlerine gelmesi onların da bakış açılarını değiştirdi. İstiyorum ki; başka Dilek öğretmenler de ülkemizden çıksın. Öğretmen adaylarının mesleki bakış açılarının değişmesini istiyorum. Ne kadar güçlü bir meslek sahibi olacaklarını anlatıyorum. Aslında herkes kendi hikayesinin kahramanı. Onlara tek başlarına bile nasıl mucizeler yaratabileceklerini anlatıyorum. Öğretmenliğin liderlik becerilerinin ön plana çıkarılmasını amaçlıyorum. 2016 yılında 'Bir Dilek Yetmez' belgesel filmi çekildi. Şimdi de bir kitabını hazırlıyorum. İnşallah bu yılki 24 Kasım Öğretmen Günü'nde yayına girmesini temenni ediyorum. Bu hikayenin tamamen en şeffaf halini birinci ağızdan okumuş olacaklar. William Arthur'un bir sözü var; 'Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen yapar ve gösterir büyük öğretmen esin kaynağı olur ' diyor aslında tek amacım onlara ilham vermek. 10 bin öğretmen adayından bahsediyorum ama aralarından bir kişiye dahi feyiz olabilsek ne mutlu bize." ÖĞRENCİLERİNE YENİ YILDA YENİ BİSİKLET Okulun iç donanımı ve fiziki şartlarını tamamen yenileyen Livaneli, sosyal içerikli projeler hazırlayıp öğrencilerine ilkleri yaşattı. Livaneli, öğrencilerinin yanı sıra öğrenci velisi anelelere için yaptığı projelerle de kadınların hayatlarını değiştirdi. Yaptığı sosyal çalışmaların yanı sıra annelerin meslek edinip çalışmaları için harekete geçti. Livaneli, son olarak öğrencileri için 'Mutlu Pedallar' projesini hazırladı. Proje kapsamında Mersin Rotary Kulübü sponsorluğunda öğrencilere yılbaşında yeni bisikletler alındı. Ayrıca okul bahçesinde trafik eğitim pisti oluşturuldu. 'Bir Dilek Yetmez Projesi UNESCO'nun 'Öğretmen Performansı Nasıl Geliştirilir?' konusu üzerine açtığı Hamdan Bin Raşid El Makdum ödülüne de 2018 yılı için aday gösterildi.