(Görüntülü Haber) Bir avuç patates için

ADANA'da markette kilosu 3 liraya kadar yükselen patatesin hasat edildiği tarlalara akın eden ihtiyaç sahipleri, başak yapmak (atık toplamak) için saatlerce tarlada çalıştı.



Bir ay önce başlayan patates hasadı dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. Ürünlerin hasat edilmesinin ardından, traktörle tarla sürülürken toprak altında kalan patatesler de gün yüzüne çıktı. Özellikle kadınların çocuklarıyla birlikte akın ettiği tarladan toplanan patatesler, kimilerinin evinde yemek oldu, kimileri satıp gelir elde etti. Gün boyunca 5-10 kilo patates toplayan vatandaşlardan biri, "Artık patatese de güç yetmiyor" dedi.



Patates tarlası sahibi Mehmet Benek ise "Dar gelirli vatandaşlarımızın kalan patatesleri toplamalarına izin veriyoruz" dedi.