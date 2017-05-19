Zeki GÜNAL - İSTANBUL () - İRAN İslam Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. İran Başkonsolosluğu önünde metrelerce oy kuyruğu oluştu. İstanbul'da yaşayan binlerce İranlı da oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu'na gelen binlerce İranlı uzun kuyruklar oluşturdu. Konsolosluk önünde oy kullanmak için uzun süre bekleyen İranlılar arama noktalarından geçerek tek tek içeriye alındılar. İran’da saat 07.30-17.30 arasında tamamlanacak olan oy kullanma işlemi, Türkiye’de ise 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
(Görüntülü Haber) Binlerce İranlı Cağaloğlu'na akın etti... izdihama varan kuyruk oluştu
Zeki GÜNAL - İSTANBUL () - İRAN İslam Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. İran Başkonsolosluğu önünde metrelerce oy kuyruğu oluştu. İstanbul'da yaşayan binlerce İranlı da oy kullanmak...
19 Mayıs 2017 Cuma 17:42
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