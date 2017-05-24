(Görüntülü Haber) Bingöl'de şehit 33 er, Anıttepe'de törenle anıldı

BİNGÖL- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 asker, olayın 24'üncü yıldönümünde Anıttepe'de düzenlenen törenle 24'üncü kez anıldı. Bingöl- Elazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu mevkiinde 24 Mayıs 1993 tarihinde yol kesen PKK'lı teröristlerin, şehit ettiği silahsız 33 er, olayın meydana geldiği yerdeki Anıttepe'de düzenlenen törenle anıldı. Şehitler için yapılan Anıttepe'de düzenlenen tören, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve 33 şehit er için çelenk sunumlarıyla başladı. Törende, şehit olan askerlerin adları tek tek okuyarak konuşmasına başlayan Personel Yarbay Deniz Dönmez, "Okuduğum bu isimler, bu bölgede intikal halinde iken, 200-250 kadar bölücü terör örgütü mensubunca şehit edilen 33 silahsız ve 20'li yaşlarda gencecik vatan evlatlarının isimleridir. Bugün burada, eli kanlı terör örgütü mensuplarınca savunmasız bir şekilde şehit edilen, bu vatan evlatlarını anmak için toplandık" dedi. Törenin ve konuşmaların ardından 33 er için yapılan anıttaki 33 isimliğe karanfil bırakan Vali Yavuz Selim Köşger de, "Onları bu milletin hafızasından hiçbir şekilde silinmeyecek şekilde kazımış olan bu acı hatırayı, elim hadiseyi andık, şehitlerimize rahmet okuduk. Bu memleketin her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu uğurda çok şehitlerimiz, gazilerimiz olmuştur. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yine bir mücadele dönemi yaşanıyor. Ülkemiz birçok badireleri atlattı, bunu da atlatacaktır. Terörün sona geldiğini, bitmek üzere olduğunu, bunların ülkemizden sıyrılıp gideceklerini, topyekûn süren bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağını hissediyorum. İnşallah ülkemiz tekrar huzura kavuştuğu zaman şehitlerimiz de rahat edeceklerdir. Döktükleri kanın boşa gitmediğini göreceklerdir" diye konuştu. Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, Emniyet Müdürü Metin Akay, Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından vatandaşlar 33 er için yapılan isimlikleri gezerek dua okudu.