(Görüntülü Haber) Bingöl'de PKK cephaneliği bulundu

BİNGÖL,() - BİNGÖL kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir ağıl ve depoda yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, dün merkeze bağlı Dallıtepe köyü kırsalında, 'Şehit Korucu Hasan Kızılboğa-11' operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında bir boş ağıl ile bir depoda yapılan aramalarda, 2 adet bixi makineli tüfek, 3 bin adet 7,62 bixi mühimmatı, 16 adet el bombası, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 ton amonyum nitrat gübre, 3 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 Roketatar sevk mühimmatı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 100 adet 5,56 mm M-16 mühimmatı, 1 adet 12,7 mm Zagros silahı mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 20 adet örgüt kıyafeti, 20 adet şemsiye, 50 kilogram un ve 5 adet şarjör kütüklüğü ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, operasyon kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.