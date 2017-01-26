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(Görüntülü Haber) Bingöl'de 278 köy ulaşıma kapandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (), BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine taoad oevak eoer yoğun kar yağışı ve tipi hayatı...

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (), BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine taoad oevak eoer yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan 278 köy yolunu açma çalışmaları İl Özel İdaresi'ne bağlı 9 personel ve 32 araç ile devam ediyor. Kar temizleme çalışmalarının öncelikli olarak acil ve yakın olan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı bildirildi. Belediye ekipleri de kent merkezinde biriken kar birikintilerini temizlemek için sabah erken başlatığı çalışmalar devam ediyor.

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