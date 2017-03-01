(Görüntülü Haber) Binanın bodrum katındaki uçak şaşırttı

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () İstanbul Avcılar'da bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan ve bodrumunda ne zaman ve nasıl bırakıldığı belirlenemeyen 2 kişilik hurda uçak bulundu. Ambarlı Mahallesi'ndeki boş bulunan bir binanın bodrum katını kiralamak isteyenler sahibini aradı. Ancak, sahibine ulaşılamadı. Burayı depo olarak kullanmak isteyenler kapısı iple bağlı, zaman zaman evsizlerin kaldığı öne sürülen yere girdiği belirtilen bodrum katına bakan bu kişiler içeride iki kişilik, ultralight yani hafif uçak sınıfında, tek motorlu bir uçağın gövdesi, kanatları olduğunu görünce şaşırdı. Binanın bodrumunda sahipsiz uçak parçaları olduğuna kimse inanmazken, bölgede işyeri bulunan Doğan Bağçi da komşu binaya gitti. Bağci, "Yıllardır buradayım. Bu uçak parçalarının buraya girmesi imkansız. Kapı genişliği buna uygun değil. Bu uçak gövde ve kanatları buraya nasıl gelmiş, neden getirilmiş anlamak mümkün değil. Buna kimseyi de inandıramıyoruz" dedi. Bodrum kat ve aynı binadaki işyeri sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi. İKİ KANADI, GÖVDESİ VAR, MOTORU SÖKÜLMÜŞ İki kişilik Kitfox tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motor, ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi. Uçağın, ya parçaları birleştirilerek burada yapıldığı veya hurdaya ayrıldıktan sonra meraklısı tarafından alınarak binanın bodrum katına getirildiği sanılıyor.