Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de site içindeki bir binanın altında bulunan ve bu akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi. Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, BEDAŞ görevlilerinin trafoyu onarmasına izin vermedi. Trafo patlamasıyla elektrikler kesilince mahalle 3 saattir karanlıkta kaldı.
(Görüntülü Haber) Binanın altındaki trafo patlaması mahalleliyi isyan ettirdi (1)
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de site içindeki bir binanın altında bulunan ve bu akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi. Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi...
11 Ocak 2018 Perşembe 23:40
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