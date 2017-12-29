(Görüntülü Haber) Bilinçsiz avcıların bıraktığı ağlar, yaban ördeği ile tilkiyi öldürdü

KAYSERİ’deki Yamula Barajı’nda önce yaban ördeği, sonra da onu yemek için suya giren tilki, balıkçıların bıraktığı ağa takıldı. 2 hayvan da donarak öldü. Merkez Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yamula Barajı, balıkçıların mekanı haline geldi. Balık meraklıları özellikle hafta sonları barajın yolunu tutarken, gelişi güzel suya atılan ve daha sonra toplanmayan ağlar, yaban hayvanları için tehlike oluşturuyor. Baraj gölünde, suyun içindeki ağaçlardan dolayı balıkçıların 'Ağaçlı koy' olarak nitelendirdiği bölgede suya atılan ağlar toplanmadan burada bırakılyor. Ağaçlara takılan ağlara takılan yaban ördeği ile onu yemek için suya giren tilki donarak öldü. Yamula Barajı’na amatör olta balıkçılığı yaptığını belirten Sami Gül, bu duruma tepki gösterdi. Gül, "Suya ağ atılıyor ve daha sonra ağa takılan hayvanlar boğularak veya donarak ölüyor. Bu düşüncesiz insanlar doğal hayatı tehdit ediyor. Bu atılan ağlar neden toplanmıyor? Hayvanlara karşı yapılan bu cinayete birileri 'Dur' demeli. Bölgede ağ atıp, daha sonra ağı toplamadan gidenler cezalandırılmalı ve denetimler artırılmalıdır. Yazık bu hayvanlara."