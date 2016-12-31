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(Görüntülü Haber) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri’de

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,() – BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından yapılan Kayseri Bilim Merkezi'nin açılışına katılmak üzere kente geldi. Bakan Özlü’yü Çevre...

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,() – BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından yapılan Kayseri Bilim Merkezi'nin açılışına katılmak üzere kente geldi. Bakan Özlü’yü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Vali Süleyman Kamçı karşıladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli açılışlar ve ziyaretler kapsamında Kayseri’ye geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Süleyman Kamçı tarafından karşılanan Bakan Özlü, ziyarette yaptığı açıklamada, "Ben daha önce Kayseri'ye çok kez geldim. Bugün de Bakanımızın, Belediye Başkanımızın daveti üzerine Kayseri'deyim. Bugün burada hem Bilim Merkezi'nin tanıtılması hem de sanayicilerle birlikte toplantı yaparak onların sorunlarının dinlenmesi amacıyla burada bulunuyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada, "Bugün Kayseri'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü ağırlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi yapımı tamamlanan Bilim Merkezimizin resmi açılışını cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmıştık. Haliyle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan toplu açılışlarla bir satır adı geçen bu kompleksin bu şekilde bırakılması doğru olmaz. Bunun şehre tanıtılması lazım. Haliyle bakanımızın bu işlere olan merakını biliyoruz. Onun eliyle de bir kez daha açmak ve şehre kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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