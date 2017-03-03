(Görüntülü Haber) Bilgisayar mühendisi evinde çok sayıda bıçak yarası ile ölü bulundu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Kartal'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli (36) evinde ölü bulundu. Karadeli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası olduğu belirtildi. Olay Yukarı Mahalle Bayır Sokak'ta meydana geldi. Bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli'nin işe gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine iş arkadaşları oturduğu daireye geldi. Arkadaşları kapıyı kimsenin açmaması üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak daireye girdi. Polis yerdeki hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler savcılığa ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Ölüm haberini alan arkadaşları birbirlerine sarılarak gözyaşına boğuldu. 36 yaşındaki mühendisin daireye yeni taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.