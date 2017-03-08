(Görüntülü Haber) Bilgi Üniversitesi'nde olay (1)

İhsan YALÇIN - Süleyman KAYA/İSTANBUL, () BİLGİ Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapan gruba, turnikelerden atlayarak kampüse girdiği belirtilen bir grup saldırdı. Olaylara üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar sonrası kampüste toplanan üniversite yönetime tepki gösterdi. Öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler. Olaylara ilişkin görüntüler, öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.