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(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan, Tekirdağ'da TÜGVA şubesinin açılışını yaptı (2)

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANI" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Tekirdağ'ın ardından geçtiği Ergene İlçesi'nde de Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) şube açılışını yaptı. Açılışta...

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANI" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Tekirdağ'ın ardından geçtiği Ergene İlçesi'nde de Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) şube açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, gençlerin çok değerli olduğunu ve geleceğin onların elinde yükseleceğini belirterek, şöyle dedi: "Bu referandumda aslında şuan ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü bir yönetici olabilmesinin veya güçlü bir Cumhurbaşkanı olabilmesinin kararını vermeyeceğiz. Çünkü Tayyip Erdoğan güçlü bir Cumhurbaşkanı. Kendisinin de söylediği gibi ben bir faniyim dedi. Yarını göreceğimin garantisi yok dedi. Peki Tayyip Erdoğan'dan sonra bu ülkede yine biz koalisyon hükümetlerine mi mahkum olacağız ? Yine biz bu ülkede darbelere, ara dönemlere egemen güçlerin kurguladığı vesayet rejimlerin düzenlerine mi mahkum olacağız? Yine Türkiye'de kaderimiz üzerinde sermaye sahipleri, medyaları mı egemen olacak? Bizim oy verip seçtiğimiz insanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Bizim kaderimiz üzerinde bizim oy verdiğimiz insanlar hesaba çektiğimiz insanlar söz sahibi olacak. İşte bunun kararını vermenin arifesindeyiz. Bakın ne derlerse desinler, işte parlamenter sistem var. Türkiye'de parlamenter sistem değişiyor diyorlar. Türkiye'de parlamenter sistem var mıydı? Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı halkın oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı. Başarılı olamazsa, halkına verdiği sözleri yerine getiremezse geliriz 5 yıl sonra değiştiririz" Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () -

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