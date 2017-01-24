(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan, Erzurum'da

Turgay İPEK/ERZURUM, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Erzurum ve Palandöken Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu. Öğle saatlerinde Erzurum'a gelen Bilal Erdoğan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snowdora Hoteline gitti. Burada yemek yiyen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ile bir süre görüşen Bilal Erdoğan, kayak öğretmeni ve kıyafeti hazırlanmasına karşın kaymak istemedi. Geniş güvenlik önlemleri altında Palandöken'den çıkan ve Yakutiye İlçesi'ndeki Nurettin Topçu Bilgi Evi'ne giden Erdoğanş, daha sonra İlim Yayma Cemiyeti'ne geçti. Erdoğan'ın özel bir gezi için Erzurum'a geldiği bildirildi ve gazetecilerin kendisini izlememesi istendi.