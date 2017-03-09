(Görüntülü Haber) Bigalı'da Atatürk Evi restore ediliyor

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Kara Savaşları'nda, Anafartalar Grup Komutanı'yken 19'uncu Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı Köyü'ndeki 'Atatürk Evi Müzesi' restore ediliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk Evi'nin ekim ayında tekrar ziyarete açılacağını söyledi.Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat İlçesi'ne bağlı Bigalı Köyü'nde bulunan 'Atatürk Evi Müzesi', 2 yıl önce restorasyon yapılmak üzere ziyarete kapatıldı. Geçen 1 Şubat'ta ise restorasyon çalışmaları başladı. 1915'te dönemin köy muhtarı tarafından 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e, karargah binası olarak tahsis edilen ve Atatürk tarafından 19- 25 Nisan arasında karargah olarak kullanılan bina, 1980'li yıllarda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirilmişti. Tarihi bina, hem statik hem de yalıtım yönünden kusurlar bulunması nedeniyle restorasyona alındı. Bu kapsamda özgün malzemelerin konservasyonu yapılacak. Müze yenilenerek günümüz müzecilik anlayışına uygun şekilde teşhir ve tanzimi tamamlanıp tekrar ziyarete açılacak.Aslına uygun olarak restore edilecek olan müzedeki çalışmaları; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yerinde inceledi. İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. ÇALIŞMALAR HIZLANDI Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, uzun zamandır hizmette olan tarihi binada zamana, iklime, doğa şartlarına maruz kalarak bozulma meydana geldiğini söyledi. Restorasyon hazırlıkları nedeniyle müzenin bir dönem kapalı kaldığını hatırlatan Kaşdemir, "Tabi hemen hızlı bir şekilde gerekli çalışmalara başlatıp, Atatürk Evi Müzesi'ni hizmete sunmak, ziyarete açmak için çalışmalara başladık. İhalesi yapıldı.Şu anda sizin de gördüğünüz gibi restarosyon çalışması devam ediyor. İnşallah planlanan gibi ekim ayında biter ve hızlı bir şekilde içerisini de teşrif, tanzim edip teşrifatını bitiririz. Burası en çok uğrak noktalarından biri. Burasını hizmete açmak istiyoruz. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı içerisindeki bütün alanlarda çalışmalar devam ediyor. Burası hepimizin de malum olduğu üzere Türkiye'nin gözbebeği gibi koruduğu ve değer verdiği bir yerdir. O yüzden tarihi tekrar ayağa kaldırmak ve insanlarımızın ziyaretine sunmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Çanakkale Savaşlarının büyük kahramanı ve komutanıdır. O yüzden burası daha önemli ve anlamlı hale geliyor. Biz de bu duygularla hızlı bir şekilde restorasyonu bitirip hizmete sunmak istiyoruz" dedi.