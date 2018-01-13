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(Görüntülü Haber) Bigadiç'te balık ölümleri endişe yarattı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde Simav Çayı'na karışan 4 kilometre uzunluğundaki atık su tahliye deresindeki balık ölümleri, endişeye neden oldu. Yüzlerce ölü balık hem derede hem de derenin Simav Çayı'na karıştığı noktada kıyıya...

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde Simav Çayı'na karışan 4 kilometre uzunluğundaki atık su tahliye deresindeki balık ölümleri, endişeye neden oldu. Yüzlerce ölü balık hem derede hem de derenin Simav Çayı'na karıştığı noktada kıyıya vurdu.

Bigadiç Belediyesi Zabıta ekipleri, tahlil için dereden ve Simav Çayı'nın değişik bölgelerinden numune aldı. Kirliliğe rağmen bazı kişiler balık tutttu, bazı kişiler de ölü balıkları topladı.

Bigadiç sakinleri, doğanın ve akarsuların kirletilmesine tepki gösterdi, önlem alınmasını istedi. Hasan Ovalı, atık su deresinde balık ölümlerinin arada bir yaşandığına dikkat çekip, "Büyük olasılıkla kimyasal bir madde karışmış olabilir. Yetkililerin müdahale etmesi, önlem alması gerekiyor. Bir an önce soruna çare bulunmalı" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ise "Arkadaşlar derede balıkların öldüğünü, çaya karıştığını söyleyince merak edip, geldik. Aralarında bir hayli büyük balıklar var, üzüldük. Buraya lağım ya da kimyasal karışmış olabilir çünkü kötü bir kokusu var. Soruna el atılmalı" diye konuştu.

Kıyıya vuran balıkları toplayan bir kişi ise şunları söyledi:

"Derede aşırı pis koku var. Birileri hayvan ahırlarını temizleyip, atıkları dereye bırakmış olabilir. Balıklar oksijensizlikten ölmüş. Ben bunları yemek için değil, kedileri beslemek için topluyorum. Balıklar zehirli değil. Kedilerin kış günü karnı doysun."

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