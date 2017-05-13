(Görüntülü Haber) Bigadiç'e şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ASTSUBAY TOPRAĞA VERİLDRİ



Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'ndaki operasyonda şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in cenazesi, uçakla Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üssü'ne getirildi. Burada cenaze aracına alınan şehit Astsubay Elçin'in cenazesi, Bigadiç'in kırsal mahallesi İlyaslar'daki baba ocağına götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında başta ailesi olmak üzere vatandaşlar gözyaşı döktü.



Şehidin Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in bayrağa sarılı tabutu, baba evinin önüne kurulan masanın üstüne konuldu. Tabuta sarılan eşi Elif Elçin, kendisini teskin etmek isteyenlere çıkışarak "Bana dokunmayın" dedi ve dakikalarca gözyaşı döktü. Annesi Alime Elçin ve babası Mehmet Elçin ile diğer yakınları şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçin ile son kez vedalaştı. Helallik alınmasının ardından şehit Elçin'in cenazesi, caminin küçük olması nedeniyle cenaze namazı için köy okulunun bahçesine götürüldü.



Bu sırada şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in çocukları 1.5 yaşındaki Alperen ile 4 yaşında Metehan da okul bahçesine getirildi. Olup bitenleri algılayacak yaşta olmayan şehit çocukları, bir ara okul bahçesindeki oyuncaklarla oynadı, kaydıraktan kaydı.



DEDESİ "ALLAH TAKSİRATINI AFFETSİN"



Şehidin gözleri görmeyen dedesi Hüseyin Aslandoğan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla torunun tabutunun başına gelip "Allah taksiratını affetsin" diyerek vedalaştı. Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, askeri erken ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.



Balıkesir Müftü Vekili Ramazan Tokcan, ikindiden sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından askeri bando eşliğinde omuzlara alınan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in cenazesi 1 kilometre uzaklıktaki İlyaslar Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.