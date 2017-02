(Görüntülü Haber) Bıçaklandığı okula gitmek istemiyor

ERZURUM'da okulda sınıf arkadaşı tarafından küfrettiği iddiasıyla bıçaklanan ve bir süre yoğun bakımda kalan 16 yaşındaki Eray Yener, aynı okula gitmek istemiyor. Okula her gittiğinde olayı yeniden yaşadığını ve bu yüzden psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Eray Yener, okulunun değiştirilmesini istedi. Olay, 14 Ekim 2016 günü merkez Palandöken ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Eray Yener, ilk ders sonrası teneffüste sınıf arkadaşı M.C. tarafından okul dışına götürüldü. 17 yaşındaki M.C., küfrettiği iddiasıyla Eray Yener'i karın bölgesinden defalarca bıçaklayarak kaçtı. Yaralı haliyle okula kadar giden Eray Yener, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve hayati tehlikesi olan Eray Yener, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Aynı gün gözaltına alınan M.C. ise 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. M.C., hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Eray Yener, yaşadığı olaylar sonrası psikolojik tedavi görmeye başladı. Okula her gittiğinde olayı tekrar hatırladığı için ağlayarak eve döndüğünü belirten Eray Yener, "Eğitimim yarım kalmasın, okumak istiyorum" dedi. 'OĞLUM MUCİZE ESERİ YAŞIYOR' Eray'ın üç çocuğundan ortancası olduğunu ifade eden ev hanımı Lale Yener, oğlunun mucize eseri hayatta olduğunu vurguladı. Oğlunun bıçaklanğında midesinin delindiğini, bağırsak ve karaciğerinde hasar meydana geldiğini, 50 dikiş atıldığını belirten anne Lale Yener, şunları söyledi: "Çocuğum hayati tehlikeyi atlattı ancak, şimdi bu yüzden aynı okula gitmek istemiyor. Büyük travma atlattığı için yarım dönem okula gidemedi. Milli Eğitim Bakanlığı, BİMER ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Eray'ın okulunun değiştirilmesi için başvuruda bulunduk ancak bir sonuç alamadık. Oğlumun TEOG puanı düşük olduğu için evimize çok uzak olan Hilalkent ve Şükrüpaşa Liselerini öneriyorlar. Sizin çocuğunuz böyle bir olay yaşasa yine aynı okula gönderir misiniz? M.C. ifadesinde bildirmiş, olayın yaşandığı hafta bıçakla okula girmiş. Okullardaki tedbirsizliklerin bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bugün bizim çocuğumuza oldu yarın başkalarının çocuğuna olmasın. Tek isteğimiz çocuğumuzun Yıldızkent'teki herhangi bir liseye naklinin yapılması." BABA: HER GECE EVDE NÖBET TUTUYORUZ Eray'ın babası Erol Yener ise başka bir okula nakil yapılmadığı için ikinci mağduriyet yaşadıklarını anlattı. Erol Yener, "Çocuğum bağırsakları elinde kendi çabaları ile okulun hizmet binasına kadar gidiyor. Güvenlik yok, hizmetli ile beraber tampon yapıyorlar. Oğlum diyor '112'yi arayın' Eray kendi hayatını kendisi kurtarıyor. Bir insan bu kadar cani olamaz, oğluma neler yaşattı. 3,5 aydır her Pazartesi gittiğimiz yerler adliye, hastane, milli eğitim. Çocuğun puanı tutmuyor diyorlar. Mağdur olan biziz ancak yine mağdur ediliyoruz. İlk dönem bitti, karne alamadı. Eray gece korkudan bağırarak uyanıyor. Biz geceleri evde nöbet tutuyoruz. Yaşadıklarımızı kimse bilmiyor. Çocuğumuz eğitiminin yarım kalmasını istemiyoruz. Özel okula da göndermek isterim ancak asgari ücretle çalışan bir insanım" diye konuştu. NAKİL İŞLEMLERİNİ BAKANLIK YAPIYOR Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, nakil işlemlerinin bakanlık tarafından TEOG puan durumuna göre yapıldığını, kendilerinin müdahale edemediğini belirtti. Ailenin her ay okula nakil işlemleri için dilekçe ile başvuruda bulunmasını, TEOG puanının talep edilen okula uyması gerektiğini ve okulda boş kontenjan olması gerektiğine işaret eden yetkililer, bakanlık kararı ile nakil işlemlerinin yapıldığını kaydetti.