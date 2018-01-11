(Görüntülü Haber) Beytüşşebap'ta silah sesleri sustu, huzur geldi, vatandaş memnun
11 Ocak 2018 Perşembe 13:34
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