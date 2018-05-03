(Görüntülü Haber) Beytüşşebap'ta kadınların el emeği ürünler halı sahada sergilendi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kadınlar kaymakamlığın desteklediği proje kapsamında ürettikleri ürünleri halı sahada sergileyerek, satışa çıkardı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, ev kadınlarına ek gelir sağlamak için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde el becerileri kursu açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığı'nın desteklediği kursa katılan kadınlar, hazırladıkları ürünleri ilçedeki halı sahada sergiledi. Serginin açılışı, Kaymakam Murat Şener ile çok sayıda davetlinin katılımıyla, davul-zurna eşliğinde gerçekleşti. Projedeki amaçlarının kadınlara istihdam sağlamak olduğunu belirten Kaymakam Murat Şener, kadınların ürettikleri ürünlerinin satışını yapmak için yeni iş yerlerini açacaklarını söyledi.