Kemal ÇELEN/BEYPAZARI,(Ankara),() ANKARA'nın tarihi ve turistlik ilçesi Beypazarı'nda ağaçlar çiçek açtı. Kış aylarında ilçe merkezine kar düşmeyen Beypazarında, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu badem, erik ve zerdali ağaçları çiçek açtı. İlkbaharın müjdecisi bu görüntü vatandaşları şaşırtırken ilçenin Madadın Bağları Mevkii bitki örtüsü yeşile, ağaçları ise pembe ve beyaz çiçeklere büründü.
(Görüntülü Haber) Beypazarı'nda ağaçlar çiçek açtı
Kemal ÇELEN/BEYPAZARI,(Ankara),() ANKARA'nın tarihi ve turistlik ilçesi Beypazarı'nda ağaçlar çiçek açtı. Kış aylarında ilçe merkezine kar düşmeyen Beypazarında, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi...
07 Mart 2018 Çarşamba 19:02
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