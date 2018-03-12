Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili baba ve bir kişi adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'ndaki metruk bir binada dün akşam 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın yakılmış cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gencin babası Ayhan Köksal ve kuzeni gözaltına alındı. Bugün Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
(Görüntülü Haber) Beyoğlu'ndaki vahşet: Lise öğrencisinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili baba ve bir kişi adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'ndaki metruk bir binada dün akşam 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın yakılmış...
12 Mart 2018 Pazartesi 15:58
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