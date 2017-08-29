Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İstanbul a birlikte bazı sokaklar yağmur sularıyla doldu. Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki Çıksalın Sokak'ta yağmur sularının akışı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Yüksek bir yerden çekilen görüntülerde yağmur sularının eğimli olan sokağın aşağısına doğru hızla akması görülüyor.
(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda sokaklar ırmağa döndü
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İstanbul a birlikte bazı sokaklar yağmur sularıyla doldu. Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki Çıksalın Sokak'ta yağmur sularının akışı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Yüksek bir yerden çekilen...
29 Ağustos 2017 Salı 18:40
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