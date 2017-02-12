(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda polisi ve itfaiyeyi 2 saat uğraştırdı

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir kişi çatıya çıkarak intihar girişimimde bulundu. Müzakereci polislerin yaklaşık iki saat ikna etmek için çaba gösterdiği İbrahim A. sonunda çatıdan inmeyi kabul etti. 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN GÖRENLER POLİSİ ARADI Beş katlı bir binanın çatısına çıkan İbrahim A.'yı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Polis ekipleri de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis İbrahim A'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan İbrahim A. sürekli yerini değiştirdi. Çatıdan kendisini izleyenlere ve itfaiye ekiplerine kiremit ve taş attı. Bir çok kişi de bu anları cep telefonu ile kaydetti.İbrahim A. yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi. İ.A polis merkezine götürüldü.