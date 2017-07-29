(Görüntülü Haber) Beyoğlu Belediye Başkanı o simitçiyi ziyaret etti

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Perşembe günü Taksim Meydanı'nda şiddetli yağmur, dolu ve rüzgara karşı ekmek teknesi olan simit tezgahını tutmaya çalışırken görüntülenen ve Taksim'deki afetin simgesi olan simitçi Suriyeli Ali'yi Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ziyaret etti. Simitçi ile tokalaşan Demircan "Ekmeğine yapıştın, bırakmadın. O zorluklara rağmen nasıl mücadele verdiğini, esnafın ekmeğini nasıl koruduğunu gösterdin. Ben kendi adıma seni tebrik ediyorum" dedi.