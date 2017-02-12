Haber -Kamera: Enver ALAS / İstanbul Beylükdüzü ve çevresinde aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. Yağış etkili değil.
(Görüntülü Haber) Beylükdüzü'nde hafif kar yağışı
Haber -Kamera: Enver ALAS / İstanbul Beylükdüzü ve çevresinde aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. Yağış etkili değil.
12 Şubat 2017 Pazar 11:09
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