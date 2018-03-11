(Görüntülü Haber) Beylikdüzü’nde ‘Hobi Bahçeleri‘ sahiplerini buldu

İSTANBUL, ( ) – BEYLİKDÜZÜ Belediyesi'nin Dereağzı Mahallesi’nde bulunan 15 bin metrekarelik "Umut Meyve Ormanı" içindeki ‘Hobi Bahçeleri’nin’ kura çekimi Beylikdüzü Yaşam Park’ta ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kura çekimine Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde, 133 adet 15'er metrekarelik hobi bahçesi, hiçbir ücret talep edilmeden 12 aylığına gönüllülere tahsis edildi. PAYLAŞIMCI BİR ÜRETİM HEDEFLİYORUZ Yeşil alanın önemini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hobi Bahçeleri'ni önemsiyorum. Burası tüm kent halkının yaşaması için bir yerdir. 140’a yakın hobi bahçesinin olduğu bu alanda yaşatabildiğimiz tüm meyvelerin örneğini göreceğiz. Hobi Bahçeleri'mizde üretim yapılacak. Temel hedefimiz çocuklarımızın orayı hissetmesidir. Paylaşımcı bir üretim alanı olacak" dedi. "YENİ PROJELER VAR" Belediye Başkanı İmamoğlu, yeni projelerin de olacağı belirtti ve, "İzci kamp alanını da ilçe sakinlerimizle buluşturacağız. Alan, büyük oranda bitti ancak eksikliklerini tamamlayıp, içinde kamp alanlarının olduğu nitelikli bir alanı halkımızla paylaşacağız.’ dedi. ORGANİK ÜRETİM YAPILACAK Kurada ismi çıkan Beylikdüzü sakinlerinden Metin Özoğuz, "Organik üretim yapma şansım oldu. Küçük ürünler üretmeyi bunlarla ilgili ilk adımı atmayı planlıyorum" diye konuştu. Fatih Pınar ise kurada isminin çıkmasından mutlu olduğunu söyleyerek, Hobi Bahçesi’nde ekşi elma yetiştireceğini söyledi. Kurayı kazanan isimlerden Şemsi Çelikyalı, "Haftasonlarını burada değerlendireceğim ve bahçeye sebzeler ekeceğim" dedi. Kura çekimini kazanan vatandaşlar Hobi Bahçeleri'ne fidelerini kendileri getirecek ancak gübre, dikim ve bakım için kullanılacak aletler belediye tarafından temin edilecek. Başvurular, online olarak Beylikdüzü Belediyesi internet sitesinden ve Beylikdüzü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak yapılabilicek ve kura çekimi her yıl yenilenecek.