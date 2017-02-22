(Görüntülü Haber) Beylikdüzü'nde kaçak ürün operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() Beylikdüzü'nde bir depoya yapılan operasyonda cep telefonu, tablet bilgisayar, kahve, masaj aleti, vücut bakım ürünü, yakıt tasarruf cihazı ve cinsel içerikli ilaçlar olmak üzere toplam 318 bin 465 kaçak ürün ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan eşyaların bir depoda tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, binaya operasyon düzenleyerek şüpheli G.E.(36) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 2 bin 612 tane cep telefonu, 16 bin 100 cep telefonu kutusu, 220 tablet bilgisayar, bin masaj aleti, 50 MP3 çalar, 40 saat, 9 bin 200 paket kahve, 125 yakıt tasarruf cihazı, 180 lastik koruma kiti, 155 bin 280 vücut bakım ürünü, 10 bin tane içeriği belli olmayan hap, 66 bin 58 tane cinsel içerikli ilaç ile 57 bin 600 tane cinsel içerikli ilaç etiketi olmak üzere toplam 318 bin 465 kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan G.E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Depoda yapılan aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi