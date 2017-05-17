(Görüntülü Haber) Beykoz'da polis operasyonu (2)

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Polis ekipleri şuan da baskın yapılan adreste arama yapıyor.