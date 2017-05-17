Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Polis ekipleri şuan da baskın yapılan adreste arama yapıyor.
(Görüntülü Haber) Beykoz'da polis operasyonu (2)
Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Polis ekipleri şuan da baskın yapılan...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:57
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