(Görüntülü Haber) Beykoz'da 3 lüks araçtan tehlikeli gösteri
BEYKOZ'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı. Görüntüler Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi'nde bir amatör kamera tarafından kaydedildi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp...
02 Nisan 2018 Pazartesi 12:47
BEYKOZ'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı. Görüntüler Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi'nde bir amatör kamera tarafından kaydedildi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla 'drift' adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor.
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