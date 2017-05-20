(Görüntülü Haber) Beykoz Belediyesi öğrencilerine çevre ödülü verdi

İSTANBUL () – BEYKOZ Belediyesi 8 yıldan bu yana 57 okulda; 22 bin 901 öğrenciye uygulamalı olarak ambalaj atıkları ve geri dönüşüm eğitimi verdi. Eğitim sonunda tüm öğrencilere şenlik düzenleyen Beykoz Belediyesi, ‘’ Yeşil Okul’’ projesi ile Tarihi Beykoz Çadırında ambalaj atıkları, elektronik, atıklar, atık pil, atık yağ ve kompost olmak üzere 5 kategoriden yürütülen proje de başarılı olan okul ve öğrencilere de şenlikte de ödülleri takdim edildi.





Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali ve Yeşil Proje etkinliğinde öğrenciler, Survivor Parkuru, Survivor Hazine Avı, Canlı Langırt, Yumurta Taşıma Oyunu, Uçurtma Şenliği, Air Okey, Juniur Basketbol, Halka Atma Oyunu Ve Çeşitli Animasyonlar ile eşliğinde doyasıya eğlendi.





‘’ALDIĞIMIZ ÇEVRE ÖDÜLÜNDEN DOLAYI ÇOK GURURLUYUZ’’





Yeşil Çevre Projesi’yle birinci olan Kılıçlı İlköğretim okulun da sınıf öğretmeni olan Arzu Demirci Karabulut ‘’Atıkları sınıfımızın içinde etkinlikten kalan artık malzemeleri, okul ve bahçede ki her türlü atığı toplatarak, köyümüzü temizleterek kâğıt atığı topladık. Yaptığımız çevre bilinci ile ödülü kazandık. Çok mutlu ve gururluyuz’’ dedi.





Geri dönüşüm bilincini öğrencileriyle uygulayan ve ikinci olmayı hak eden Şehit Adil Doğan İlkokul öğretmeni Fatma Ergünç, ‘’ öğrencilerime ve velilerime çok teşekkür ediyorum. Onların desteği olmadan olmazdı’’ dedi.





BİDON, KAVANOZ KAPAĞI VE SÜNGERDEN SÜPÜRGE





Bidon, kavanoz kapağı, sünger, tel çubuk ve borudan geri dönüşüm sayesinde süpürge yapan Zafer Sezer ilkokulundan etkinliğe katılan Zeynep Berksılaver yaptığı geri dönüşümle ilgili, “Süpürgeyi bidon, sünger, borudan yaptım. Hem süpürüyor hem de süpürdükten sonra silebiliyor. Büyünce satın almadan kendi eşyalarımı üreteceğim” şeklinde konuştu.





Kavacık Özel Final Okulu müdür olan Mehmet Emin Bozkurt, öğrencilerle yapmış olduğu geri dönüşüm sayesinde Dünya güneş sistemini anlatan proje gerçekleştirdi. Müdür Mehmet Emin Bozkurt ‘’Atık mekanizmayı tamir ederek müzik çalmasını sağladık. Kâğıtlardan, plastiklerden kapmasını yaptık” ifadelerini kullandı.





Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ‘’Çocuklarımızı erken yaşlarda çevre bilincini vermezsek, büyüklerimize bilgi aktarmazsak çevreyi istediğimiz kadar temizl tutsak da olmaz. Çevre bilincini sadece Beykozlulara değil, herkese çevre bilinci eğitimi vermek istiyoruz’’ dedi.





Çevre bilicini yaşayıp ve yaşatan birinci olan okullar; Kılıkçlı İlköğretim okulu, Özel Kavacık Final okulu, Özel Nitelikli Umutlu Nesiller ortaokulu oldu. İkinci olan okul ise, Soğuksu İlkokulu, Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu ve Şahinkaya İlkokulu oldu. Üçüncü olan ise, Şehit Adil Doğan İlkokulu, Firuzbey İlkokulu ve Saadettin Gökçepınar İlkokulu oldu.





Kazanan okul öğrencilerine ödül olarak Akıl oyunları seti, spor malzemeleri ve müzik seti verildi. Şenlikte şarkıcı Çağatay Akman’ın verdiği konserle beraber, çocuklar için gün boyu pamuk şeker, Osmanlı macunu, patlamış mısır ve dondurma ikramı yapıldı.