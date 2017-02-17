(Görüntülü Haber) 'Beyin felci' hastası kızlarını yaşatmaya çalışıyorlar

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde oturan Hülya ve Olcay Onur çifti, Serebral Palsy (SP- beyin felci) hastası çocukları 1.5 yaşındaki Öykü'yü yaşatmaya çalışıyor. Onur çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Öykü Onur'a, 3 aylıkken SP teşhisi konuldu. Hülya ve Olcay Onur çifti, doktorların yüzde 89 engelli raporu verip tedavi edilmediğinde yaşamasının zor olduğunu söylediği çocukları Öykü'yü sevgileriyle ve kontrollerini düzenli yaptırarak yaşatmaya çalışıyor. Kızının tedavisi için termik santralde temizlik görevlisi olarak çalıştığı işinden ayrılan Olcay Onur, tüm vaktini kızına ayırıyor. Kızı için ayda 930 lira evde bakım ücreti aldıklarını söyleyen Olcay Onur, eşiyle birlikte kızlarını yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Olcay Onur, "Kızımın hastalığı nedeniyle 1 yıldır işsizim. Tüm vaktimi kızıma ayırıyorum. Sevgimizle onu yaşatmaya çalışıyoruz. Kalp kapağında kalınlaşma var. 3 Nisan'da hastanede kontrolümüz var. Son 1 aydır epilepsi nöbeti geçirmeye de başladı. Günden güne hastalığa bağlı yeni olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Kontrole gitmediğimiz zaman durumu kötüleşiyor. O yüzden tedavisin aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Tek isteğimiz kızımızın yüzünün gülmesi" dedi.