(Görüntülü Haber) BEYAZIT'TA BİR KİŞİ TRAMVAYIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İhsan YALÇIN / İstanbul Beyazıt'ta bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza saat 14.00 sıralarında Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay, Çemberlitaş'tan Beyazıt istikametine giderken bir yayaya çarptı. Tramvay çarpmanın etkisiyle raydan çıktı. Tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybederken, sıkıştığı yerden çıkarılması 45 dakika sürdü. Hayatına kaybeden kişinin cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tramvayın tekrar raylara oturtulmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra seferler her iki yönde de normale döndü.