Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () 16 Mart 1978'de öldürülen 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde anıldı. 78'liler Girişimi üyesi bir grup ile üniversite öğrencileri Eczacılık Fakültesi önünde ellerinde karanfiller ve dövizlerle toplandı. Grup üyeleri, "16 Mart'ı unutma unutturma" sloganları attı. Anma sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 78'liler Girişimi üyesi Hüseyin Soylu, o günlerde iktisat fakültesinde öğrenci olduğunu belirterek, "1977 1 Mayıs katliamında işçi sınıfının üzerine Taksim'de bombalar yağdırılmıştı. Aynı senaryo bir sene sonra İstanbul Üniversitesi üzerinde cereyan etti. İstanbul Üniversitesi'nde 16 Mart günü üzerimize bombalar atıldı, silahlarla tarandı" diye konuştu. Halepçe katliamında ölenlerin de anıldığı etkinlik konuşmaların ardından olay yerine karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.
(Görüntülü Haber) Beyazıt'ta 16 Mart anması
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () 16 Mart 1978'de öldürülen 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde anıldı. 78'liler Girişimi üyesi bir grup ile üniversite öğrencileri Eczacılık Fakültesi önünde ellerinde...
16 Mart 2018 Cuma 16:21
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