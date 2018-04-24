(Görüntülü Haber) Beyazıt Meydanı'nda "Bölünme" protestosu (2)

Erhan TEKTEN - Can EROK - Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, () ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki Ana kampüsü girişinde toplanan öğretim görevlileri ve öğrenciler üzerinde "Üniversitemi Bölme" yazan pankart açtı. Kanun tasarısının geri çekilmesini isteyen grup, adına bir basın açıklaması yapıldı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in okuduğu açıklamada, "19 Nisan 2018 günü TBMM Başkanlığına verilen torba yasa önerisinin 7. Maddesi ile İstanbul Üniversitesi'nin ilk fakültesi olan ve 191 yıldır sağlık ve eğitim hizmeti veren İstanbul Tıp Fakültesi, 1857 yılında kurulan Türkiye'nin ilk orman fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk veterinerlik fakültesi, kuruluş tarihi 1909 yılına dek uzanan Türkiye'nin ilk Diş Hekimliği fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye'nin ilk işletme fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, 22 bin 775 öğrencisi ile birlikte isimlerinde koparılmak isteniyor" ifadeleri yer aldı. "BU ÇINAR DEVRLİRSE ALTINDA ÖNCE SİZ KALIRSINIZ" Bu bölünmenin İstanbul Üniversitesini yok etme projesi olduğunu söyleyen Saip "Bu tarih bizimdir. Tarihi yeniden yazamazsınız. İstanbul Üniversitesi bizimdir, biz İstanbul Üniversitesiyiz. TBMM'ye sesleniyoruz. Bu yasa tasarısını durdurun. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız" dedi. Kısa bir süre daha üniversitenin önünde bekleyen grup sloganlar attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.