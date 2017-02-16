(Görüntülü Haber) Beyazıt Kampüsü önünde güvenlikçilerle öğrenciler arasında gerginlik; 6 gözaltı (2)

Enver ALAS-Cemal KÖYÜK/İSTANBUL,() İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde akademisyenlerin ihraç edilmesini protesto eden öğrenciler ve güvenlik arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedeyi araya giren polis önlerken, 6 öğrenciyi gözaltına aldı. Kampüs içinde saat 12.30 sıralarında toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, 'Üniversiteye saldırı topluma saldırıdır' yazılı büyük bir pankartla yürüyüşe geçti. Alkışlar eşliğinde yürüyen grup, 'Ferman devletin üniversiteler bizimdir' sloganlarıyla kampüsün ana kapısından dışarı çıktı. Burada gruba ihraç edilen akademisyenler ile çeşitli üniversitelerde okuyan bazı öğrenciler de destek verdi. SLOGANLARLA PROTESTO EDİLDİ Polis, hem kampüs içinde hem dışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Sık sık 'KHK'lar gitsin biz kalıyoruz', 'Akademisyenler susturulamaz', 'KHK'ya OHAL'e başkanlığa hayır', 'Direne direne kazanacağız', 'Üniversiteler bizimdir bizim kalacak' sloganları atıldı. İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER KONUŞTU Eylemde, ihraç edilen akademisyenlerden bazıları birer konuşma yaptı. Bunlardan Prof. Dr. İzzettin Önder, eyleme katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite aşk gibidir, sevgi gibidir her yerdedir. Herkesin kalbindedir, sadece binaların içinde değildir. Sizlerle her zaman birlikteyiz. Bu ruhumuzu ve gücümüzü kaybetmememiz lazım" diye konuştu. Araştırma Görevlisi Levent Dölek ise tekrar üniversitelere geri döneceklerine dair olan inancını dile getirdi. POLİS ARAYA GİRDİ Konuşmaların ardından grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından okula giren gruptan bazı öğrenciler ile özel güvenlikçiler arasında tartışma çıktı. Hangi nedenle başladığı bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede üzerine araya polis girdi. Polis, biri kız öğrenci 6 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler polis minibüsüne bindirilerek Beyazıt Polis Merkezi'ne götürüldü.